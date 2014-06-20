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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 15:16 BJT

全球金市：金价下滑但仍接近4月高位，有望录得三个月来最佳单周表现

“地缘政治紧张以及美元走软，促使一些人回补空头仓位，但是这种情况不太可能持续。”

0649 GMT, 现货金 跌0.6%至每盎司1,311.30美元。本周金价上涨约3%。

汇丰控股(HSBC)分析师在报告中写道，“我们预计有效突破1,300美可能会吸引趋势投资者的进一步买入。”

现货需求疲软。

香港一交易商称，“金价在约1,270美元附近企稳时，需求略有好转。但突破1,300美元之后，我们看到需求回落。”

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价格 变动 涨跌%

现货金 1311.3 -8.4 -0.64

现货银 20.65 -0.05 -0.24

现货铂金 1462 -4.95 -0.34

现货钯金 831.65 -2.05 -0.25

COMEX期金 1311.8 -2.3 -0.18

COMEX期银 20.68 0.032 0.15

汇率

欧元/美元 1.3619

美元指数 80.257

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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