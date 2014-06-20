全球金市：金价下滑但仍接近4月高位，有望录得三个月来最佳单周表现

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
“地缘政治紧张以及美元走软，促使一些人回补空头仓位，但是这种情况不太可能持续。”
0649 GMT, 现货金 跌0.6%至每盎司1,311.30美元。本周金价上涨约3%。
汇丰控股(HSBC)分析师在报告中写道，“我们预计有效突破1,300美可能会吸引趋势投资者的进一步买入。”
现货需求疲软。
香港一交易商称，“金价在约1,270美元附近企稳时，需求略有好转。但突破1,300美元之后，我们看到需求回落。”
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价格 变动 涨跌%
现货金 1311.3 -8.4 -0.64
现货银 20.65 -0.05 -0.24
现货铂金 1462 -4.95 -0.34
现货钯金 831.65 -2.05 -0.25
COMEX期金 1311.8 -2.3 -0.18
COMEX期银 20.68 0.032 0.15
汇率
欧元/美元 1.3619
美元指数 80.257
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编