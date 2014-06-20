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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 15:45 BJT

路透调查：日本5月CPI增速料小幅放缓，但可能很快攀升

5月失业率预计将保持在3.6%水平，与上月持平。求才求职比也料将维持在1.08。

失业率以及求才求职比一直保持在接近约七年低位的水平，表明就业市场的强劲势头不减。

5月家庭支出预计将较上年同期下降2.0%，较4月跌幅4.6%放缓，因消费税上调推高物价后，消费者渐渐返回商铺购物。

6月26日2350GMT出炉的5月零售销售较上年同期下跌1.8%，4月时跌幅为4.4%。

政界人士和一部分经济学家担心4月销售税上调将会打压经济，并延迟日本摆脱通紧的速度；但企业景气调查显示，增税后企业活动下降的幅度并没有之前一部分人所担心得那样高。(完) (编译 石冠兰/李爽/洪曦; 审校 杜明霞/张若琪)
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