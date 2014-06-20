路透调查：日本5月CPI增速料小幅放缓，但可能很快攀升

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
5月失业率预计将保持在3.6%水平，与上月持平。求才求职比也料将维持在1.08。
失业率以及求才求职比一直保持在接近约七年低位的水平，表明就业市场的强劲势头不减。
5月家庭支出预计将较上年同期下降2.0%，较4月跌幅4.6%放缓，因消费税上调推高物价后，消费者渐渐返回商铺购物。
6月26日2350GMT出炉的5月零售销售较上年同期下跌1.8%，4月时跌幅为4.4%。
政界人士和一部分经济学家担心4月销售税上调将会打压经济，并延迟日本摆脱通紧的速度；但企业景气调查显示，增税后企业活动下降的幅度并没有之前一部分人所担心得那样高。(完) (编译 石冠兰/李爽/洪曦; 审校 杜明霞/张若琪)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编