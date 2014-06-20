中国证券：证监会称对中信证券研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透北京6月20日 - 中国证监会发言人张晓军周五称，证监会将对中信证券 研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查。
6月6日上午，张明芳在自己微信朋友圈发布一则关于上市公司丽珠集团的消息，称丽珠集团将于6月10日公布管理层限制性股票+股权方案。消息一出引发市场轩然大波。（完） (发稿 张晓翀 撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。