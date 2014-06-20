中国证券：证监会发布上市公司员工持股指导意见，股票可从二级市场购买

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 中国证监会周五发布关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见，所需股票可从二级市场购买，也可以来自回购、股东赠予及非公开发行。
证监会发言人张晓军在例行新闻发布会上表示，上市公司员工参与持股计划所需资金可以来自其个人薪酬，和法律允许的其他方式。上市公司不得以摊派等强制员工参与，除非公开发行外，证监会对员工持股不设行政许可。
具体规定方面，证监会要求每期员工持股计划的期限不得低于12个月，单个员工持股的总数比例不得超过公司总股本的1%，以及累计员工持股的总数不得超过公司总股本的10%等。
此外，本月稍早平安银行 在上交所的资产支持证券被紧急叫停，证监会今日表示，将积极配合相关部委按照市场化的方向，推进优质信贷资产证券化在交易所上市。
中国首只交易所信贷资产支持证券的最终落地仍需央行的最后审批。针对央行叫停平安银行1号小额消费贷款资产支持证券发行的报导，平安银行总行人士表示，该产品正向相关部门备案。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。