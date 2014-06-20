重发-表格：LME金属库存最新变化--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(重发以跟上红条) 路透6月20日 - 路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日 库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 159,425 -575 锡 10,845 -15 铅 192,575 持平 锌 676,275 +1,900 铝 5,084,125 -7,925 镍 305,310 -42 铝合金 36,260 -380 NASAAC 63,600 持平 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC-GR 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC-GR KS> D> KS> D> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC-GR 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC-GR KS> D> KS> D> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC-GR 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC-GR KS> D> 金 KS> D> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC-GR NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC-GR KS> D> A KS> D> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王洋)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。