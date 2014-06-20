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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 17:17 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--6月20日

(重发以跟上红条)
    路透6月20日 -    路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日
库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           159,425              -575
    锡            10,845               -15
    铅           192,575              持平
    锌           676,275            +1,900
    铝         5,084,125            -7,925
    镍           305,310               -42
    铝合金        36,260              -380
    NASAAC        63,600              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
         
     LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据   库存分布          品种  库存数据   库存分布
 铜    <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-GR  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-GR
       KS>        D>                      KS>        D>
 铝    <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-GR  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-GR
       KS>        D>                      KS>        D>
 锌    <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-GR  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-GR
       KS>        D>                金    KS>        D>
 镍    <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-GR  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-GR
       KS>        D>                A     KS>        D>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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