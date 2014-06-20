中国票据市场：转贴利率本周先涨后跌，收票需求仍在令波幅有限

路透上海6月20日 - 中国票据市场本周转贴价格先涨后跌，周五报价基本和上周同期接近。交易员指出，周初票据价格延续此前升势，但此后因场内金融机构收票需求较强，带动转贴利率回落。

他们并表示，银行间七及14天质押式回购利率上涨，主要是该期限资金供给有限造成，实际金融系统内整体资金体量颇充裕，下周季末来临，资金市场可能会有波动，但料幅度有限，预计票据亦会追随其走势。

“(本周)价格变化不大，还是资金比较宽松，收票机构多，出票机构并不着急。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，虽然质押式回购七及14天品种利率有所上升，但21天和一个月的相对长期限资金利率较为稳定，显示长期资金并不紧张，预计下周资金价格大幅走高的可能性亦不大，票据市场料波幅也有限。

中国银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率 CNREPO=CFXS 明显上涨；早盘资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。

业内人士并指出，今日为620钱荒一周年，机构心态较去年已明显好转，午后供给应能缓和；展望下周，季末临近，资金仍将承压，但随着新股申购资金的陆续解冻及央行的扶持，整体紧张的幅度应有限。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.9049/4.8253 5.1900/5.0963 5.6180/5.4670

上周五 4.8638/4.7861 5.1613/5.0841 5.5669/5.4513

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变动 +4.11bp/+3.92bp +2.87bp/+1.22bp +5.11bp/+1.57bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8678%，上周五报在4.8227%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。