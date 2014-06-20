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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 16:03 BJT

金属期市：伦铜创12月以来最长连涨走势，期锌触及16个月高位

目前正值需求旺盛时期，中国的实货铜供应趋紧，这提振了上海期交所的铜升水。

供应短缺情况也支撑了锌价，伦敦期锌创下16个月新高，并有望录得今年以来最大周线涨幅。

0711 GMT，伦敦期铜 报每吨6,782美元，上涨0.9%。此前曾触及每吨6,794美元，为6月5日以来最高点。

期铜周五是连续第六个交易日上涨，本周迄今已经升1.9%，有望录得3月末以来的最大周线涨幅。

金瑞期货分析师郭皓表示，上海实货铜较近月期铜的升水已经达到每吨580-730元人民币，而上周还为小幅贴水，这表明供应紧张。

但郭皓认为，随着铜的季节性需求减弱，铜价可能在未来几个月里见顶，预计从现在到8月期间铜价将介于每吨6,600-7,000美元之间交投。

上海期交所主力8月期铜合约 上涨1.4%，收报每吨48,760元人民币。

伦敦期锌 一度触及每吨2,175美元的盘内高点，也为2013年2月18日以来最高点。合约目前报约每吨2,171美元，上涨0.8%，本周迄今涨幅为近4%。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/高琦 审校 石冠兰)
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