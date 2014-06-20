金属期市：伦铜创12月以来最长连涨走势，期锌触及16个月高位

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
目前正值需求旺盛时期，中国的实货铜供应趋紧，这提振了上海期交所的铜升水。
供应短缺情况也支撑了锌价，伦敦期锌创下16个月新高，并有望录得今年以来最大周线涨幅。
0711 GMT，伦敦期铜 报每吨6,782美元，上涨0.9%。此前曾触及每吨6,794美元，为6月5日以来最高点。
期铜周五是连续第六个交易日上涨，本周迄今已经升1.9%，有望录得3月末以来的最大周线涨幅。
金瑞期货分析师郭皓表示，上海实货铜较近月期铜的升水已经达到每吨580-730元人民币，而上周还为小幅贴水，这表明供应紧张。
但郭皓认为，随着铜的季节性需求减弱，铜价可能在未来几个月里见顶，预计从现在到8月期间铜价将介于每吨6,600-7,000美元之间交投。
上海期交所主力8月期铜合约 上涨1.4%，收报每吨48,760元人民币。
伦敦期锌 一度触及每吨2,175美元的盘内高点，也为2013年2月18日以来最高点。合约目前报约每吨2,171美元，上涨0.8%，本周迄今涨幅为近4%。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/高琦 审校 石冠兰)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编