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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 15:59 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨两周，油价和中国数据予以支撑

尽管市场反弹，但年内迄今仍跌22%左右，部分原因是全球供应过剩。

在实货市场，新加坡的一些交易商为普利司通 寻求8月交付的印尼橡胶，本周一些马来西亚船货易手，不过泰国的橡胶业务低迷。

上海最活跃的9月期胶 上涨375元人民币，收报每吨14,965元。

新加坡商品交易所7月期胶 最新报每公斤173.0美分，上涨0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/田建华; 审校 张若琪/杜明霞)
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