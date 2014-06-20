路透伦敦6月20日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 英镑/美元：英镑在2009年高位1.7041/51遇到主要阻力点，预计将有一些获利了结。我们注意到日线图波浪形态，加上阻力位1.7062，均表明英镑/美元初步测试此处会受阻。当前艾略特波浪计数表明，英镑/美元或回落到1.6955/30，若保持在此水平之上，预计再度挑战1.7040/65的阻力位。

* 欧元/美元：欧元修正上涨的走势正在加强，突破20日移动均线指明方向。日线图上的艾略特波浪计数暗示，欧元/美元或反弹至1.3770，之后才会展开下一阶段的跌势。日内回调预计止步于1.3575，当前迹象表明欧元/美元将会走高，初步阻力在1.3677/90(6月初高位和费波纳奇回档技术位)。

* 美元/瑞郎：目前承受压力，处于守势，并首次开始面对55日移动均线0.8887。为什么这很重要？因为若跌破此处，市场将难以再度获得上涨动能，甚至从此陷入区间波动。阻力位在今年走势的78.6%回档位0.9058。55周移动均线0.9063当前看来无法突破。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3609 1.3608 +0.01 -0.99 1.3745

美元/日圆 101.88 101.91 -0.03 -3.25 105.30

欧元/日圆 138.69 138.72 -0.02 -4.11 144.63

美元/瑞郎 0.8939 0.8940 -0.01 +0.12 0.8928

英镑/美元 1.7051 1.7039 +0.07 +2.99 1.6556

美元/加元 1.0816 1.0815 +0.01 +1.85 1.0620

澳元/美元 0.9406 0.9396 +0.11 +5.53 0.8913

新西兰元/美元 0.8712 0.8714 -0.02 +6.17 0.8206

欧元/瑞郎 1.2166 1.2163 +0.02 -0.86 1.2271

欧元/英镑 0.7979 0.7984 -0.06 -3.83 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1172 9.1121 +0.06 +3.05 8.8474

美元/挪威克朗 6.1372 6.1175 +0.32 +1.17 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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