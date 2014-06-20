《中国信用市场观察》交易所债市扩张，需关注流动性收缩效应

作者 徐永

路透上海6月20日 - 中国交易所债券市场本周频出新动作，不仅原在银行间债券市场发行交易的信贷资产证券化产品，将首次登陆交易所市场，交易所自身也在加速梳理债券规则，包括修改债券市场投资者适当性管理办法；对高风险债券进行风险警示；为暂停上市的债券提供二级市场转让服务等。

交易品种方面，上交所正式发布了可交换债券的实施细则，可交换债试水临近；国债预发行业务，品种期限也从去年的七年，扩大到更多的关键期限；另外据了解，交易商协会正在推广的并购债，未来也可能在交易所推出。

交易所债券市场在证监会公司债券监管部正式运转后，正在显露日益增强的扩张野心，从产品，到投资者类型，交易规则及市场基础设施建设等方面，都更加完善，这对银行间交易受限的非银金融机构及中小投资者均是利好，对债市互联互通及交易效率提高也有裨益。

事实上，过去的一年来，交易所市场因银行间债券市场的整顿，已抓住难得发展契机，由于诸多机构债券新开户受到制约，跨市场托管的企业债，在交易所的托管比例已从2012年末的15%，提高到今年5月末的30%。

不过，从此次央行推迟首单交易所ABS上市的插曲来看，不仅涉及某个具体债券品种的监管审批协调问题，可能也需要关注交易所债市扩张给货币政策带来的挑战。

这种挑战，在信贷资产证券化这个品种上，可能并非是因为债券开户规范通过交易所打开了缺口的问题。因为这种套利行为，可以通过托管模式的改变，或者中债登债券账户间的隔离来规避，事实上，中债登选择了后者。

具体而言，由于债券代持和利益输送的问题，去年上半年以来，银行间债券市场的丙类户已停止新开户，乙类户的规范也仍在进行中。

央行在公告中也表示，2013年以来，为防范市场风险，人民银行一直在督促指导中央国债登记结算有限责任公司努力改进和完善相关登记托管系统，有关工作仍在进行中。

但由于交易所的合格投资者，如金融机构发行的理财产品，非金融机构法人以及个人，此次均可以投资ABS，而此单ABS又是由中债登直接托管，在银行间开户受到限制的投资者，似乎确实有通过此单产品重回银行间的风险。

解决方法一，是仿照之前的企业债托管，先由中债登总托管，银行间非合格投资者，只能在交易所交易就申请转到中证登托管，这样中债登的开户规范不会受到任何影响；之二是中债登为ABS投资设立专用账户，这样即使某些丙类户重回了银行间市场，但交易品种也限制在ABS，新账户不能扩展到其他债券。

而根据中债登的规则，信贷资产支持证券的发行系统投标、承销额度注册、债券分销、债权确认等几项业务通过原债券账户的账号进行账务处理。债权确认后，信贷资产支持证券转到专用分组合。

可见，中债登此次选择了后者，不仅解决了丙类户的问题，还在托管模式创新上，取得了巨大突破，绕过中证登直接进入了交易所债券市场。

**M2，资产负债表及流动性收缩效应**

交易所债市扩张，尤其是信贷资产证券化产品，目前银行跃跃欲试，对银行来说，还有资产负债表收缩和一般负债来源减少的问题，对流动性和货币供给来说，都是利空的，虽然目前规模尚小。

从资产负债表收缩效应来说，此前在银行间市场交易，ABS由于主要是银行间相互持有，本质上类似银行间的信贷资产转让，是不同银行间资产结构在超额准备金和信贷（购买方为证券化资产）之间的变化，银行整体的资产规模不会变化，银行业的非金融机构债权规模也不会变化。

但在交易所市场发行交易，由非银机构（非保险，后同）或者个人购买，情况则略有不同，本质上是银行的债权向个人和其他非银机构的转让，对整个金融体系而言，是银行通过债权转移的方式进行的去杠杆过程。

同时，个人和非银机构在银行的存款资产，因为变成了证券化产品后，对银行而言，还会意味着一般存款和同业存款来源的减少，即M2的减少，同时还伴随资产负债表的收缩。

这种效应，在交易所债市吸引力提高，及个人和非银机构参与债券投资的规模扩大后，对银行而言，可能流动性抽紧的程度会更大。

事实上，央行也表示，鉴于信贷资产证券化涉及货币政策实施与金融市场的协调发展与稳定，应事前报告，这与自主发行并不矛盾。

值得注意的是，交易所非信贷资产证券化品种的丰富，及投资者群体的扩大，从流动性角度而言，只要发行人不是金融机构，对银行而言，可能都只是负债来源结构变化，而不会有一般存款绝对减少和资产负债表绝对收缩的结果。

比如企业发债，对银行而言，是储蓄存款变成了企业存款，负债规模不会绝对减少，但如果发行人是银行机构，如银行在交易所发行金融债，由于投资者结构中，非银金融机构，企业及个人的占比可能更大，对M2和流动性而言，和ABS产品一样，可能都有类似的减少效应。