中国国企：中船集团经济决策和内控不规范，对所属单位管控不足--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布中船集团2012年度财务收支审计结果显示，中船集团存在重大经济决策事项和内部管理不够规范，对所属单位管控能力不足等问题。

审计报告称，中船集团结构调整未达到其“十一五”规划的目标。所属中船集团物资部船用物资集中采购过程中，均采用公开性和竞争性不强的询价等非公开招标方式。审计抽查2012年的询价全部采用定向询价，涉及金额60.48亿元，占总采购额的87.81%。

报告显示，内部管理问题方面，中船集团信托理财、劳务采购、对外借款等重要管理制度不健全、不完善，未建立全面风险管理体系；所属中船财务有限责任公司和中船投资发展有限公司资本运作和资金理财程序不规范，存在未严格执行止损制度的问题。

2011年至2012年，中船集团多计利润0.25亿元人民币。2012年，中船集团未将其间接持股80%的上海汇海船舶设备有限公司纳入合并报表范围。2012年，在编制合并报表过程中未将其实际管辖的华联船舶有限公司的“其他应收款”余额1.54亿元作为内部往来抵销，导致合并会计报表虚增债权、债务各1.54亿元。

此外，中船集团所属中船工业成套物流有限公司2012年至2013年以融资性贸易方式对外出借资金40亿元；所属上海船厂管理混乱，存在违规采购、废旧物资管理不规范、劳务用工混乱等问题；所属广州中船龙穴造船有限公司2011年至2012年大量使用存在质量缺陷的库存钢板，导致49个船舶分段制造产品报废，造成损失4,286万元。

据中船集团合并财务报表反映，其2012年底资产总额为1,993亿元，负债总额为1,367亿元，当年实现净利润-21亿元。（完）

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