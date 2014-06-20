中国债市：利率互换变动不大，季末资金面料问题不大上行暂受阻

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五走势基本持稳。市场人士表示，季末临近叠加新股申购因素，致资金面结构性偏紧，但在央行流动性偏松的调控态度下，机构多预期资金面大幅收紧的概率不大，IRS上行暂受阻。
”1年repo动得不多啊，IRS也就两三个点变化，有点跟着现券走的意思，不过现在也做不了多少了，资金利率那么低。“上海一银行交易员称，资金也没有特别收紧，对季末资金面并没有很大担心。
银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率 明显上涨；资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。
“资金面紧张了，IRS才会上去。“上海另一银行交易员指出，”现在资金没有预期那么紧，不过之前都已经有共识了，最近我们也交易不多，反正放着不折腾也挺好的，前期感觉IRS已经差不多跌到底了。“
他并认为，宏观经济基本面不行才是主要矛盾，短期估计IRS维持震荡的概率更大，接下来要看二季度经济数据的结果，是否能引发一波行情。
"620钱荒"一周年到来之际，央行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3600/3.4680 3.4127/3.4900 3.6440/3.7250 3.8640/3.9530 3.8653/4.1383
上日 3.3650/3.4700 3.4225/3.5150 3.6500/3.7450 3.8800/3.9800 3.8679/4.1854
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变动 -0.0050/-0.0020 -0.0098/-0.0250 -0.0060/-0.0200 -0.0160/-0.0270 -0.0026/-0.0471
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编