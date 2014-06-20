中国债市：利率互换变动不大，季末资金面料问题不大上行暂受阻

路透上海6月20日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五走势基本持稳。市场人士表示，季末临近叠加新股申购因素，致资金面结构性偏紧，但在央行流动性偏松的调控态度下，机构多预期资金面大幅收紧的概率不大，IRS上行暂受阻。

”1年repo动得不多啊，IRS也就两三个点变化，有点跟着现券走的意思，不过现在也做不了多少了，资金利率那么低。“上海一银行交易员称，资金也没有特别收紧，对季末资金面并没有很大担心。

银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率 明显上涨；资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。

“资金面紧张了，IRS才会上去。“上海另一银行交易员指出，”现在资金没有预期那么紧，不过之前都已经有共识了，最近我们也交易不多，反正放着不折腾也挺好的，前期感觉IRS已经差不多跌到底了。“

他并认为，宏观经济基本面不行才是主要矛盾，短期估计IRS维持震荡的概率更大，接下来要看二季度经济数据的结果，是否能引发一波行情。

"620钱荒"一周年到来之际，央行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3600/3.4680 3.4127/3.4900 3.6440/3.7250 3.8640/3.9530 3.8653/4.1383

上日 3.3650/3.4700 3.4225/3.5150 3.6500/3.7450 3.8800/3.9800 3.8679/4.1854

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变动 -0.0050/-0.0020 -0.0098/-0.0250 -0.0060/-0.0200 -0.0160/-0.0270 -0.0026/-0.0471

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。