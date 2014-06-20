基金产业：截至6月18日的一周，新兴市场股票和债券基金流入20亿美元

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透伦敦6月20日 - 银行业者周五援引EPFR Global数据称，在截至6月18日的一周，投资者向新兴市场股票和债券基金注入约20亿美元的资金。
这家位于波士顿的基金跟踪机构称，新兴市场股票基金流入14亿美元，此前一周为22亿美元。
Renaissance Capital指出股票基金流入减少是因为流入主动管理基金的资金减少，而流入被动管理和上市交易基金的资金稳定。
债券基金吸收6亿美元，也较上周下滑。
最新的数据还显示，EPFR跟踪显示年内迄今新兴市场股票基金流出约250亿美元，高于2013年流出的140亿美元。
不过债券基金流出减少，当前仅为20多亿美元，2013年为流出140亿美元。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编