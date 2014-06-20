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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 16:24 BJT

基金产业：截至6月18日的一周，新兴市场股票和债券基金流入20亿美元

路透伦敦6月20日 - 银行业者周五援引EPFR Global数据称，在截至6月18日的一周，投资者向新兴市场股票和债券基金注入约20亿美元的资金。

这家位于波士顿的基金跟踪机构称，新兴市场股票基金流入14亿美元，此前一周为22亿美元。

Renaissance Capital指出股票基金流入减少是因为流入主动管理基金的资金减少，而流入被动管理和上市交易基金的资金稳定。

债券基金吸收6亿美元，也较上周下滑。

最新的数据还显示，EPFR跟踪显示年内迄今新兴市场股票基金流出约250亿美元，高于2013年流出的140亿美元。

不过债券基金流出减少，当前仅为20多亿美元，2013年为流出140亿美元。(完)
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