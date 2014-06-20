《中国新债预测》广东自发自还地方债定位近国债，非市场因素料仍主导

* 招标品种: 广东省自发自还地方债

* 期限及金额上限：5年期：59.2亿元；7/10年均为44.4亿元

* 招标时间: 6月23日9:50-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.83%-3.95%；3.93%-4.08%；4.02%-4.14%

* 预测均值: 3.87%；3.99%；4.07%

路透上海6月20日 - 中国广东省下周一将招标发行三期固息地方政府债，为首单自发自还地方债。路透调查显示，尽管自发自还标志着地方债融资逐步迈向市场化，但现阶段看，承销商出于维系与地方政府良好关系等考虑，非市场因素或仍将主导本次招标。

市场人士预计，下周一新债中标利率不仅将低于同期限财政部代发地方债，甚至定位将向国债靠拢。

他们并指出，由于本次自发自还地方债对于承销商有一定中标考核要求，以银行为主的承销机构为了保证地方分行的财政存款不流失，大多会尽力支持发行工作，从而推低中标标位。

“（定位）不高，五、七、10年估计和相同期限国债差不多，”一承销团成员交易员称。

银行间市场地方政府债收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为4.2091%、4.3619%和4.4108%；而固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为3.8491%、3.9819%和4.0408%。

财政部周五代理招标的七年期地方债中标利率仍远低于二级市场估值水平，延续上周发行的三年和五年品种的势头，而与同期限国债相比也仅高出十几个基点(bp)。

作为率先亮相的自发自还地方政府债，广东省地方债亦是首只进行评级的地方债，其最终获得AAA的高债项评级。

下周一的具体招标时间为6月23日上午9:50至10:30，采用单一价格招标方式，标的为利率，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%；6月24日开始计息，6月24日-6月26日进行分销。

本次募集资金在确保完成国家有关重大公益性项目建设要求的前提下，将债券资金用于广东省重要交通基础设施项目、转贷市县重点项目建设等方面。

偿债资金来源方面，转贷市县的资金由各市县统借统还；安排用于省级项目的资金本息由项目收益偿还，如项目收益难以偿还的，由中央返还的燃油税替代性收入等财政资金先行垫付。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。