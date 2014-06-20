《路透晚报》--6月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在四个半月高位附近收平盘，成交放大

日股日经指数周五收盘持平，投资者在上日升至四个半月高位后了结获利。但市场人气仍乐观，成交量达到三个月最高。日经指数跌0.1%报15,349.42点，但本周升1.7%，为连续第五周周线上涨。东证股价指数亦持平，报1,268.92点，但成交量放大至29.5亿股，比过去60个交易日成交均值激增47%。

--中国股市：沪综指收升结束三连跌，本周累积跌2.1%创两个月最大单周跌幅

中国股市沪综指缩量小幅收升结束三连跌，多数板块出现探底回升。分析师指出，新股申购造成的资金分流效应有所减弱，令连跌之后的大盘暂时得以喘息，但经济层面仍不乐观及政策预期不明仍将制约市场走势。

沪综指收报2,026.674点，跌2.939点或0.15%，本周累积跌2.1%，创两个月最大单周跌幅；上证A股今日成交额531.7亿元人民币，上个交易日为745亿元。沪深300指数收报2,136.729点，升0.46%。

--香港股市：博彩股反弹带来小涨结束四连跌，但周线仍下挫

港股结束连续四天的跌势，但本周仍下跌；备受打压的澳门博彩类股反弹。恒生指数小升0.1%，报23,194.06点，本周跌0.5%。恒生国企指数上涨0.4%，但周线下滑1.2%，结束五周连涨走势。

--全球汇市：美元指数料创出4月来最大周线跌幅，备受FED政策前景打压

美元依然承压，兑一篮子货币料创下逾两个月来最大一周跌幅。美联储意外温和政策前景打压美元。相比之下，英国央行的强硬立场让两年期英国公债较可比美国公债收益率差扩大，帮助英镑兑美元接近五年半高点。美元指数下跌至80.289，距离一个月低点80.147不远。本周下跌0.3%，为两个月来最大降幅。英镑兑美元接近隔夜触及的五年半高位1.7064美元。

--国际油市：布兰特原油持于115美元附近，周线有望连续第二周上涨

布兰特原油期货持于每桶115美元附近，接近九个月高位，周线有望连续第二周上扬，因伊拉克石油供应中断风险提高。0825GMT，布兰特原油下滑0.26美元报每桶114.80美元，上日升0.8美元至115.06美元，为2013年9月6日以来最高结算价。该合约本周涨1.4%，上周扬升4.4%。美国原油期货涨0.02美元报106.45美元。该合约上日结算价升0.46美元，但本周或录得四周来第三周周线下滑。该合约周五到期。

--金属期市：伦铜创12月以来最长连涨走势，期锌触及16个月高位

伦敦期铜连续第六日上涨，创下今年以来最长连涨行情。主要金属消费国中国的实货供应紧张，支撑铜价。0827GMT，伦敦期铜报每吨6,780美元，上涨约0.8%。此前曾触及每吨6,794美元，为6月5日以来最高点。上海期交所主力8月期铜合约上涨1.4%，收报每吨48,760元人民币。伦敦期锌一度触及每吨2,175美元的盘内高点，也为2013年2月18日以来最高点。合约目前报约每吨2,166.50美元，上涨0.63%，本周迄今涨幅为近4%。

--全球金市：金价下滑但仍接近4月高位，有望录得三个月来最佳单周表现