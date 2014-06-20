《全球汇市》美元指数料创出4月来最大周线跌幅，备受FED政策前景打压

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3608 1.3608 +0.00 -1.00 1.3745
美元/日圆 101.92 101.91 +0.01 -3.21 105.30
欧元/日圆 138.76 138.72 +0.03 -4.06 144.63
美元/瑞郎 0.8939 0.8940 -0.01 +0.12 0.8928
英镑/美元 1.7055 1.7039 +0.09 +3.01 1.6556
美元/加元 1.0822 1.0815 +0.06 +1.90 1.0620
澳元/美元 0.9399 0.9396 +0.03 +5.45 0.8913
新西兰元/美元 0.8705 0.8714 -0.10 +6.08 0.8206
欧元/瑞郎 1.2167 1.2163 +0.03 -0.85 1.2271
欧元/英镑 0.7979 0.7984 -0.06 -3.83 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1480 9.1121 +0.39 +3.40 8.8474
美元/挪威克朗 6.1617 6.1175 +0.72 +1.57 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编