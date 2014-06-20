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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 16:33 BJT

《全球汇市》美元指数料创出4月来最大周线跌幅，备受FED政策前景打压

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3608 1.3608 +0.00 -1.00 1.3745

美元/日圆 101.92 101.91 +0.01 -3.21 105.30

欧元/日圆 138.76 138.72 +0.03 -4.06 144.63

美元/瑞郎 0.8939 0.8940 -0.01 +0.12 0.8928

英镑/美元 1.7055 1.7039 +0.09 +3.01 1.6556

美元/加元 1.0822 1.0815 +0.06 +1.90 1.0620

澳元/美元 0.9399 0.9396 +0.03 +5.45 0.8913

新西兰元/美元 0.8705 0.8714 -0.10 +6.08 0.8206

欧元/瑞郎 1.2167 1.2163 +0.03 -0.85 1.2271

欧元/英镑 0.7979 0.7984 -0.06 -3.83 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1480 9.1121 +0.39 +3.40 8.8474

美元/挪威克朗 6.1617 6.1175 +0.72 +1.57 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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