路透专访：德国楼市价格虚高之势已蔓延至中等城市--央行委员

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福6月20日 - 德国房地产市场价格攀升势头已从柏林和汉堡等繁忙大都市蔓延到了波恩和汉诺威等中型城市，因处于纪录低点的利率使得这项投资更具吸引力。
“我们认为(中等城市)楼价高估幅度在10-20%之间，”德国央行管委会成员Andreas Dombret在周五公布的一次专访中称。“这呈燎原之势。”
楼价过去几年都在上涨，尤其是七大城市中，现在七大城市住宅价格高估幅度为25%，但Dombret表示中等城市在迎头赶上。
“我们在非常小心地观察局势，”Dombret称。
“但仍不能把这称之为房地产价格泡沫，因为整体贷款扩张幅度温和，我们也没有看到信用标准放松。”
他称，即便如此，仍存在区域差异性。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。