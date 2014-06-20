表格：英国5月公共部门净借款为114.77亿英镑，预估为120亿

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透伦敦6月20日 - 英国国家统计局周五公布：
* 英国5月公共部门净借款为114.77亿英镑(预估为120亿英镑)，上年同期为净借款109.13亿英镑
* 5月公共部门收支为短差85.21亿英镑，上年同期为盈余19.07亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2014年5月 2014年4/5月 2013年4/5月
公共部门净借款(PSNB) 11.477 20.477 18.832
公共部门收支短差(PSNCR) 8.521 -2.243 -17.516 (完)
(编译 张涛；审校 田建华)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。