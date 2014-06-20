表格：英国5月公共部门净借款为114.77亿英镑，预估为120亿

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位

“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。