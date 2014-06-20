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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 16:45 BJT

表格：英国5月公共部门净借款为114.77亿英镑，预估为120亿

路透伦敦6月20日 - 英国国家统计局周五公布：

* 英国5月公共部门净借款为114.77亿英镑(预估为120亿英镑)，上年同期为净借款109.13亿英镑

* 5月公共部门收支为短差85.21亿英镑，上年同期为盈余19.07亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2014年5月 2014年4/5月 2013年4/5月

公共部门净借款(PSNB) 11.477 20.477 18.832

公共部门收支短差(PSNCR) 8.521 -2.243 -17.516 (完)

(编译 张涛；审校 田建华)
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