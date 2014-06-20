日本经济：政府上调对民间消费的看法，维持乐观的经济评估

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
政府的乐观评估与日本央行相呼应。上周日本央行维持对经济的评估，认为经济继续趋势性温和复苏。
不过在对出口担忧的迹象中，政府再次提及海外经济体放缓是日本经济的下行风险。出口当前是日本经济薄弱的一环。
政府维持对出口的看法，称出口持平，这与央行评估一致。不过日本政府下调对进口的评估，反映出消费税上调后国内需求下滑。
政府称进口“走软”，上次用词是持平。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。