日本经济：政府上调对民间消费的看法，维持乐观的经济评估

政府的乐观评估与日本央行相呼应。上周日本央行维持对经济的评估，认为经济继续趋势性温和复苏。

不过在对出口担忧的迹象中，政府再次提及海外经济体放缓是日本经济的下行风险。出口当前是日本经济薄弱的一环。

政府维持对出口的看法，称出口持平，这与央行评估一致。不过日本政府下调对进口的评估，反映出消费税上调后国内需求下滑。