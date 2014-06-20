投行观点：组合经理预期中国的银行股潜在升幅10-15%--瑞信

路透香港6月20日 - 投行瑞信的报告称，根据该行与投资组合经理会面后综合意见认为，今年中国的银行股潜在升幅10-15%，惟对该板块评级仍然是“减持”。

瑞信最近与香港、韩国和新加坡来自大约50间机构的投资组合经理会面，大部分人士相信今年内银股将有10-15%潜在升幅，但总的来说只是区间波幅，较难获得较大的估值提升。

该行分析师Vitor Wang在报告中指出，“我们倾谈过的投资者仍然不喜欢内银股，认为该板块充斥着多变数。但与今年初相比，愈来愈多亚洲和对冲基金的投资组合经理称投资者对该板块的关注度正在提高。”

报告称，组合经理不再相信内银股将面临呆坏帐大增或者股本回报率大跌的状况，但是仍然担忧中期资产质素问题，认为企业现金流转弱和高负债比率最终会引发大规模债务违约。此外，组合经理对于中国房地产市场的看法及其对银行影响，观点两极化。

因此，大部分组合经理相信内银股表现会继续呈区间波动，不过行业平均市帐率有机会由3月中极度悲观的0.75倍升至约1倍（现为0.9倍），而在宏观经济完全复苏以及对呆坏帐周期担忧减退之前，内银股难以回升至1.2倍以上的丰盛估值。

报告并指出，组合经理称农行 是“一致买入”（consensus buy），同时在大型银行股之中，对工行 亦较感兴趣，因该股由年初至今股价表现疲弱但基本因素稳固。