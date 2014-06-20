台湾股市:日资5月投资台股近200亿台币，创单月新高--证交所

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾证券交易所周五表示，日本资金5月投资台股的金额跳增至近200亿台币，创单月新高,其较今年前4月逾80亿台币的平均投资额增加逾一倍。
证交所副总经理杨朝荣对路透称，若以整体外资持有台股市值比重计算，日资至5月底的比重自前月的1.37%成长至1.48%；与美国的36%、欧洲加上英国的40%，仍有相当大的成长空间。
新增资金是否为全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)加码投资，杨朝荣并未明确证实，仅表示不排除相关的可能性。
〞他们(日资)停了一、两年，最近又开始动了。〞他说。
证交所总经理林火灯4月接受路透专访时首次透露，已成功引进管理规模达112兆日圆的GPIF投资台股，让日本占外资投资台股的比重，自两年前的0.25%提升逾1%。
日本厚生劳动省日前完成对公共养老金体系的评估，为GPIF检讨资产配置铺平道路。GPIF检讨资产配置的计划，料将加大股票投资，减少债市投资。 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。