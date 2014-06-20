台湾股市:日资5月投资台股近200亿台币，创单月新高--证交所

路透台北6月20日 - 台湾证券交易所周五表示，日本资金5月投资台股的金额跳增至近200亿台币，创单月新高,其较今年前4月逾80亿台币的平均投资额增加逾一倍。

证交所副总经理杨朝荣对路透称，若以整体外资持有台股市值比重计算，日资至5月底的比重自前月的1.37%成长至1.48%；与美国的36%、欧洲加上英国的40%，仍有相当大的成长空间。

新增资金是否为全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)加码投资，杨朝荣并未明确证实，仅表示不排除相关的可能性。

〞他们(日资)停了一、两年，最近又开始动了。〞他说。

证交所总经理林火灯4月接受路透专访时首次透露，已成功引进管理规模达112兆日圆的GPIF投资台股，让日本占外资投资台股的比重，自两年前的0.25%提升逾1%。