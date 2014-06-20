欧洲政经：德国前总理施罗德敦促给南欧国家更多时间来进行改革

路透柏林6月20日 - 德国前总理施罗德警告称，必须给负债沉重的南欧国家更多时间来解决预算问题，否则选民将对政治左派和右派的看法变得极端，将威胁欧洲一体化进程。

施罗德支持德国社会民主党的经济部长加布利尔，本周还呼吁欧盟在预算整固方面加大灵活性。施罗德称，给这些国家提供更多时间符合德国的利益。施罗德在1998年至2005年领导中左联盟执政。

施罗德在德国商报Handelsblatt周五刊出的一篇评论中提醒读者，德国在其任内进行了痛苦的改革，现在正在收获好处。