欧洲政经：德国前总理施罗德敦促给南欧国家更多时间来进行改革

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透柏林6月20日 - 德国前总理施罗德警告称，必须给负债沉重的南欧国家更多时间来解决预算问题，否则选民将对政治左派和右派的看法变得极端，将威胁欧洲一体化进程。
施罗德支持德国社会民主党的经济部长加布利尔，本周还呼吁欧盟在预算整固方面加大灵活性。施罗德称，给这些国家提供更多时间符合德国的利益。施罗德在1998年至2005年领导中左联盟执政。
施罗德在德国商报Handelsblatt周五刊出的一篇评论中提醒读者，德国在其任内进行了痛苦的改革，现在正在收获好处。
“我们从德国自身经验中认识到，改革要数年才会有效果。这次必须克服困难，施行经济成长计划和降低年轻人失业的计划，”他写道。“为此，各国在财政方面需要灵活性，如果他们确实将进行改革，就应该具有这种灵活性。”(完) (编译 李爽 审校 王冠中)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。