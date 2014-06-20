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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 17:07 BJT

日本央行：有退出QQE的多种工具，但现在讨论为时过早--高层

路透东京6月20日 - 日本央行理事门间一夫在周五发表的一篇文章中指出，尽管现在讨论日本央行何时结束质化和量化宽松(QQE)还为时过早，但央行有很多工具和方式可以退出QQE。

门间一夫在文章中指出，可能的选项包括：不再将央行所持公债收益再投资，或者上调央行超额准备金利率等。该文章已于周五刊登在日本央行网站上。

他称，实际采取哪些工具组合以及具体实施次序，将取决于退出时经济、物价和金融市场的状况。

他并指出，不管经济如何日本央行QQE两年内将自动结束的说法是不恰当的。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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