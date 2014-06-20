日本央行：有退出QQE的多种工具，但现在讨论为时过早--高层

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透东京6月20日 - 日本央行理事门间一夫在周五发表的一篇文章中指出，尽管现在讨论日本央行何时结束质化和量化宽松(QQE)还为时过早，但央行有很多工具和方式可以退出QQE。
门间一夫在文章中指出，可能的选项包括：不再将央行所持公债收益再投资，或者上调央行超额准备金利率等。该文章已于周五刊登在日本央行网站上。
他称，实际采取哪些工具组合以及具体实施次序，将取决于退出时经济、物价和金融市场的状况。
他并指出，不管经济如何日本央行QQE两年内将自动结束的说法是不恰当的。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。