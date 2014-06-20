新兴汇市：亚币多受美国数据强劲及高油价打击，菲律宾披索逆势走坚

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
汤森路透数据显示，本周印尼卢比兑美元跌1.5%，印度卢比跌0.7%。
泰铢 本周下滑0.3%，因外资继续抛售泰国股票。
但菲律宾披索本周略微收升，因该国央行料最早7月加息。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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韩元 1020.95 1018.70 -0.22 +3.37 1055.40
泰铢 32.45 32.42 -0.09 +1.26 32.86
菲律宾披索 43.83 43.82 -0.01 +1.31 44.40
印尼卢比 11970.00 11930.00 -0.33 +1.59 12160.00
印度卢比 60.22 60.08 -0.23 +2.62 61.80
马币 3.2230 3.2130 -0.31 +1.63 3.2755
人民币 6.2245 6.2296 +0.08 -2.74 6.0539
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