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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 16:51 BJT

新兴汇市：亚币多受美国数据强劲及高油价打击，菲律宾披索逆势走坚

汤森路透数据显示，本周印尼卢比兑美元跌1.5%，印度卢比跌0.7%。

泰铢 本周下滑0.3%，因外资继续抛售泰国股票。

但菲律宾披索本周略微收升，因该国央行料最早7月加息。

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日圆 101.98 101.94 -0.04 +3.24 105.28

坡元 1.2502 1.2500 -0.02 +1.04 1.2632

台币 30.065 30.036 -0.10 -0.38 29.950

韩元 1020.95 1018.70 -0.22 +3.37 1055.40

泰铢 32.45 32.42 -0.09 +1.26 32.86

菲律宾披索 43.83 43.82 -0.01 +1.31 44.40

印尼卢比 11970.00 11930.00 -0.33 +1.59 12160.00

印度卢比 60.22 60.08 -0.23 +2.62 61.80

马币 3.2230 3.2130 -0.31 +1.63 3.2755

人民币 6.2245 6.2296 +0.08 -2.74 6.0539

(完)

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