路透专访：欧元区银行将很快得知谁将直接接受ECB监管--德国央行委员

路透法兰克福6月20日 - 一位德国央行管委会成员指出，欧元区银行将比预期更早被告知是否直接接受欧洲央行监管，他指出即将对该区域银行业实施前所未有的审视。

欧洲央行去年起草了涵盖128家银行的暂时性名单，预计将在9月4日公布最终结果，但自5月起在德国央行负责银行监管的Andreas Dombret称，已经做出了决定。

Dombret称，“关于哪些银行将直接受欧洲央行监管以及哪些银行仍将受本国监管者管辖的决定已经由决策机构确定，银行将很快接到通知。”

Dombret也是单一监管机制(SSM)监事会成员。