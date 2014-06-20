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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 17:35 BJT

投行观点：法国巴黎银行调升原油价格预估，反映伊拉克因素

路透6月20日 -

* 法国巴黎银行将2014年WTI平均油价预估上调4美元至102美元

* 法国巴黎银行将2014年布兰特平均油价预估上调3美元至110美元

* 法国巴黎银行将2015年布兰特平均油价预估上调4美元至108美元

* 法国巴黎银行将2015年WTI平均油价预估上调6美元至100美元 (完)
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