投行观点：法国巴黎银行调升原油价格预估，反映伊拉克因素

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透6月20日 -
* 法国巴黎银行将2014年WTI平均油价预估上调4美元至102美元
* 法国巴黎银行将2014年布兰特平均油价预估上调3美元至110美元
* 法国巴黎银行将2015年布兰特平均油价预估上调4美元至108美元
* 法国巴黎银行将2015年WTI平均油价预估上调6美元至100美元 (完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。