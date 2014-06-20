香港个股：中海油称母公司与意大利埃尼签订南海区块产品分成合同

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，其母公司中国海洋石油总公司与意大利埃尼（Eni） 就南海50/34区块签订了产品分成合同。
根据中海油与母公司的协议，中海油将有权参与该合同区内任何一商业油气发现最多51%的权益。
南海50/34区块位于海南岛近海海域的琼东南盆地，区块面积2,000平方公里。该区块是中海油于2012年推出的对外招标区块之一。
根据石油合同规定，在为期6.5年的勘探期内，埃尼公司将在该区块进行三维地震资料获取并钻初探井。在此期间，埃尼公司将承担100%的勘探费用。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编