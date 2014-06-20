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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 17:18 BJT

香港个股：中海油称母公司与意大利埃尼签订南海区块产品分成合同

路透香港6月20日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，其母公司中国海洋石油总公司与意大利埃尼（Eni） 就南海50/34区块签订了产品分成合同。

根据中海油与母公司的协议，中海油将有权参与该合同区内任何一商业油气发现最多51%的权益。

南海50/34区块位于海南岛近海海域的琼东南盆地，区块面积2,000平方公里。该区块是中海油于2012年推出的对外招标区块之一。

根据石油合同规定，在为期6.5年的勘探期内，埃尼公司将在该区块进行三维地震资料获取并钻初探井。在此期间，埃尼公司将承担100%的勘探费用。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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