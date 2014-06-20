人民币衍生品：美元远掉升水在短端支撑下上涨，主因境内资金面偏紧

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透北京6月20日 - 境内人民币兑美元远掉升水本周在短端引领下上涨。交易员认为，这主要受境内人民币资金面偏紧，及离岸市场美元升水上涨所带动，后期也需观察这些因素的变化。
一外资行交易员表示，中长端没有看到比较明显的远期购汇，这些期限出现上涨主要还是受短端上扬的支撑，这主要与人民币资金面偏紧有关。
“短端有些紧。月底季末，大家都会担心一下嘛，人民币还会不会变得更紧。”他并表示，离岸市场近期明显上涨，也会直到一定的引导作用。
北京时间5:04，隔夜美元升水 报13.00，较上日收盘时5.23上扬，但较日内高点16.5个点子有所回落；一年期美元升水 报760个点子，近持平于上日水平，但较上周五收盘695个点子明显上行。
中国银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率 明显上涨；早盘资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。
业内人士并指出，今日为“620”钱荒一周年，机构心态较去年已明显好转，午后供给应能缓和；展望下周，季末临近，资金仍将承压，但随着新股申购资金的陆续解冻及央行的扶持，整体紧张的幅度应有限。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编