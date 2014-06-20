人民币衍生品：美元远掉升水在短端支撑下上涨，主因境内资金面偏紧

路透北京6月20日 - 境内人民币兑美元远掉升水本周在短端引领下上涨。交易员认为，这主要受境内人民币资金面偏紧，及离岸市场美元升水上涨所带动，后期也需观察这些因素的变化。

一外资行交易员表示，中长端没有看到比较明显的远期购汇，这些期限出现上涨主要还是受短端上扬的支撑，这主要与人民币资金面偏紧有关。

“短端有些紧。月底季末，大家都会担心一下嘛，人民币还会不会变得更紧。”他并表示，离岸市场近期明显上涨，也会直到一定的引导作用。

北京时间5:04，隔夜美元升水 报13.00，较上日收盘时5.23上扬，但较日内高点16.5个点子有所回落；一年期美元升水 报760个点子，近持平于上日水平，但较上周五收盘695个点子明显上行。

中国银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率 明显上涨；早盘资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。