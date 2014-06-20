更新版 1-日本央行：有退出QQE的多种工具，但现在讨论为时过早--高层

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(新增细节)
* 讨论如何及何时结束QQE还为时过早--门间一夫
* 赎回债券、调升超额准备金利率皆为可能选项
* 各项工具的组合取决于当时经济及市场情况
路透东京6月20日 - 日本央行理事门间一夫在周五发表的一篇文章中指出，尽管现在讨论日本央行何时结束质化和量化宽松(QQE)还为时过早，但央行有很多工具和方式可以退出QQE。
门间一夫在文章中指出，可能的选项包括：当央行所持公债到期时，不将收益进行再投资，或者上调央行超额准备金利率等。
这是首次有日本央行高层官员公开列出结束宽松措施的具体选项。
“现在讨论日本央行应该何时及如何退出QQE仍为时过早，但可以确定的一点是，央行有很多工具，也有很多方式可以退出，”门间一夫在文章中指出，文章内容已于周五刊登在日本央行网站上。
“实际采取哪些工具组合以及具体实施次序，将取决于退出时经济、物价和金融市场的状况，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编