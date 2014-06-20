更新版 1-日本央行：有退出QQE的多种工具，但现在讨论为时过早--高层

(新增细节)

* 讨论如何及何时结束QQE还为时过早--门间一夫

* 赎回债券、调升超额准备金利率皆为可能选项

* 各项工具的组合取决于当时经济及市场情况

路透东京6月20日 - 日本央行理事门间一夫在周五发表的一篇文章中指出，尽管现在讨论日本央行何时结束质化和量化宽松(QQE)还为时过早，但央行有很多工具和方式可以退出QQE。

门间一夫在文章中指出，可能的选项包括：当央行所持公债到期时，不将收益进行再投资，或者上调央行超额准备金利率等。

这是首次有日本央行高层官员公开列出结束宽松措施的具体选项。

“现在讨论日本央行应该何时及如何退出QQE仍为时过早，但可以确定的一点是，央行有很多工具，也有很多方式可以退出，”门间一夫在文章中指出，文章内容已于周五刊登在日本央行网站上。