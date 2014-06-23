台湾数据：5月季调失业率跌至3.99%，降至近六年低点--主计总处

路透台北6月23日 - 台湾主计总处周一公布，5月经季节调整后失业率为3.99%，上月为4.04%。

5月经季调失业率至3.99%，降至与2008年7月失业率为3.99%的相同水准。

5月未经季节调整的失业率则为3.85%，上月为3.91%。

以下为5月经季调失业率相关细节：

5月 4月

失业率(%) 3.99 4.04

总劳动人口(千人) 11,526 11,523

就业者(千人) 11,067 11,057

失业者(千人) 460 466 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 林妙容; 审校 曾祥进/杨淑祯)