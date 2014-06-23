台湾数据：5月季调失业率跌至3.99%，降至近六年低点--主计总处

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透台北6月23日 - 台湾主计总处周一公布，5月经季节调整后失业率为3.99%，上月为4.04%。
5月经季调失业率至3.99%，降至与2008年7月失业率为3.99%的相同水准。
5月未经季节调整的失业率则为3.85%，上月为3.91%。
以下为5月经季调失业率相关细节：
5月 4月
失业率(%) 3.99 4.04
总劳动人口(千人) 11,526 11,523
就业者(千人) 11,067 11,057
失业者(千人) 460 466 (完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 林妙容; 审校 曾祥进/杨淑祯)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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