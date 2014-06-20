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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 17:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增84.5亿台币，连两周增加

路透台北6月20日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增84.5亿台币，连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,778.4亿台币。上周存单发行余额净增184.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/16 4,009.00 4,098.50 +89.50

6/17 1,036.00 1,033.00 -3.00

6/18 2,323.75 2,321.75 -2.00

6/19 2,195.80 2,195.30 -0.50

6/20 756.00 756.50 +0.50

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总计 10,320.55 10,405.05 +84.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/16 36.00 11.00

6/17 28.00 8.00

6/18 43.00 11.00

6/19 16.00 8.00

6/20 15.00 10.00

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总计 138.00 48.00 (完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
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