《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增84.5亿台币，连两周增加

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增84.5亿台币，连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,778.4亿台币。上周存单发行余额净增184.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6/16 4,009.00 4,098.50 +89.50
6/17 1,036.00 1,033.00 -3.00
6/18 2,323.75 2,321.75 -2.00
6/19 2,195.80 2,195.30 -0.50
6/20 756.00 756.50 +0.50
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总计 10,320.55 10,405.05 +84.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6/16 36.00 11.00
6/17 28.00 8.00
6/18 43.00 11.00
6/19 16.00 8.00
6/20 15.00 10.00
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总计 138.00 48.00 (完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编