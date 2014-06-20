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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 17:49 BJT

香港个股：光大控股入股中邮基金旗下资产管理公司

路透香港6月20日 - 中国金融控股企业--光大控股 周五称，通过增资扩股方式入股中邮创业基金管理旗下的资产管理公司，这是光控首度投资国内基金公司。

属中国光大集团旗下于香港从事证券和资产管理业务的光控，同时是光大证券 第二大股东和光大银行 第三大股东。

该公司表示，是次入股中邮基金旗下首誉资产管理有限公司，是公司首度入股国内基金业。首誉引入光控后，将易名为“首誉光控资产管理有限公司”。

“此次合作将有利于整合光大控股和中邮基金的金融资源，形成优势互补，实现协同发展。”公司并称。

首誉前身为成立于2011年的中邮基金资产管理事业部，并于2013年3月20日领取了中国证监会颁发的《中华人民共和国特定客户资产管理业务资格证书》，主要从事境内特定客户资产管理业务，投资范围包括各种金融产品、公司股权、债权等各类财产性权利，合作机构包括农行 、中国邮政储蓄银行、中国国际金融公司、中信集团旗下的中信信托等等。

中邮基金的股东包括首创证券、中国邮政集团以及日本三井住友银行。

截至去年末，光大控股在管资产超过330亿港元。该股今天收跌1.5%，报10.54港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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