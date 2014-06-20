全球商品：印尼拟定的监管草案中下调了矿业出口税--政府高层

路透雅加达6月20日 - 印尼一部委官员称，印尼已经拟定新的矿业出口税草案，向矿企征收的税会减少超过一半。印尼政府正试图解决长达五个月、导致铜精矿出口暂停的争端。

今年1月印尼政府出台新的矿业规定，包括提高出口税。而印尼两家主要的铜生产商Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 和Newmont Mining Corp 称该规定违反了他们的矿业合约，因此在1月起暂停铜精矿出口。

两家公司的首席执行官近几日都在雅加达与管理经济事务的高官 Chairul Tanjung会面，希望找到解决方案。

煤炭和矿物部的高层Sukhyar周五表示，新的监管意味着出口税起征从低于10%开始，且与一家企业修建熔炉的进展相关。

Sukhyar对记者称，“昨日我和财政部讨论过，他们称草案已经完成。”其还称矿业、工业和财政部都同意该草案。

财长Chatib Basri周五表示，税务监管草案仍需Tanjung和印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)批准。(完)