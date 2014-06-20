全球商品：印尼拟定的监管草案中下调了矿业出口税--政府高层

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透雅加达6月20日 - 印尼一部委官员称，印尼已经拟定新的矿业出口税草案，向矿企征收的税会减少超过一半。印尼政府正试图解决长达五个月、导致铜精矿出口暂停的争端。
今年1月印尼政府出台新的矿业规定，包括提高出口税。而印尼两家主要的铜生产商Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 和Newmont Mining Corp 称该规定违反了他们的矿业合约，因此在1月起暂停铜精矿出口。
两家公司的首席执行官近几日都在雅加达与管理经济事务的高官 Chairul Tanjung会面，希望找到解决方案。
煤炭和矿物部的高层Sukhyar周五表示，新的监管意味着出口税起征从低于10%开始，且与一家企业修建熔炉的进展相关。
Sukhyar对记者称，“昨日我和财政部讨论过，他们称草案已经完成。”其还称矿业、工业和财政部都同意该草案。
财长Chatib Basri周五表示，税务监管草案仍需Tanjung和印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)批准。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编