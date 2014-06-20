《中国债市每日综述》现券收益率小跌，资金和政策预期偏好市场情绪谨慎乐观

* 多头信心较足，推动现券收益率小幅下跌

* 中长期资金预期偏好，政策仍在趋松进行时

* 若无进一步政策全面放松驱动，收益率下行空间不会太大

* 市场情绪偏谨慎乐观，部分机构看好中期政金债

路透北京6月20日 - 中国银行间债市周五现券收益率小幅下跌。市场人士表示，中长期资金预期偏好，政策仍在趋松进行时，多头信心较足，推动现券略有走强。

不过，市场人士也指出，现券收益率前期下行幅度已大，若无进一步政策全面放松消息驱动，下行的空间或不会太大，市场情绪偏谨慎乐观，部分机构看好中期政金债。

"整体收益率下跌了，主要就是资金推动的，周五大家往下买的动力也比较足，毕竟大行还没有被定向降准嘛，不过成交整体还是清淡。"上海一银行资深交易员称。

他进一步指出，短期内谨慎看多债市。不过，利率市场化导致中枢在抬升，如无进一步利好因素推动，现券收益率进一步大幅下行空间不大。中期更加关注经济数据，行业中紧盯房地产业，看好五年左右的政金债。

剩余期限约9.59年的国开行固息金融债14国开05券最新成交收益率 为4.90%，上日尾盘为4.92%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.544元人民币，较上日结算价涨0.028元或0.03%。单日成交1,579手，上日成交量为1,235手。

**资金供少于求且供需期限错配**

周五银行间资金市场七天和14天质押式回购利率 明显上涨；资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。

业内人士并指出，今日为620钱荒一周年，机构心态较去年已明显好转，午后供给应能缓和；展望下周，季末临近，资金仍将承压，但随着新股申购资金的陆续解冻及央行的扶持，整体紧张的幅度应有限。

“季末要来了，还是跨月需求为主，但能出的机构较少，大行为主。”北京一商业银行交易员称。

她并指出，早间一个月及以上期限资金供给尚可，但从成本角度考虑，机构多倾向14天及以下期限。

华东一商业银行交易员也表示，“一个月以上期限的(资金)，早上好像也没出完，大家觉得也就是紧一段时间，高的(价格)情愿不拿。”

前述北京交易员还提到，今日恰好为钱荒一周年，市场心态较去年同期已大为平稳，下周季末来临，资金波动难免，尤其七天期自下周二开始可以跨月，仍有一定上行空间，但总体波幅会有限。

中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。该四只新股申购资金解冻日为下周一(23日)。

"620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且 资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只 是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,305.75亿元，高于周四的9316.93亿元。其中，隔夜品种成交6,379.57亿元，周四为6,931.17亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7824 2.7366 +4.58 6,379.57

七天 3.4916 3.1760 +31.56 1,210.55

14天 4.6092 3.6879 +92.13 555.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1700 2.5400 +63.00 2,710.56

七天 4.1100 4.8200 -71.00 332.43

14天 4.8000 5.2100 -41.00 43.12

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.7400 +11.00 --

七天 3.4200 3.1800 +24.00 --

14天 4.6300 4.3000 +33.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7590 2.6980 +6.10 --

七天 3.4020 3.0930 +30.90 --

三个月 4.7751 4.7692 +0.59 --