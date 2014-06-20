《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:58时,1 港元=0.80297人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加 权平均溢价为-7.92%,低于上交易日收盘的-7.76%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 3.45 4.93 0.87 建设银行 4.14 5.85 0.88 中国银行 2.75 3.47 0.99 农业银行 2.51 3.68 0.85 招商银行 10.21 15.10 0.84 中信银行 4.28 4.67 1.14 交通银行 3.84 5.33 0.90 民生银行 7.71 6.97 1.38 中国人寿 14.05 21.00 0.83 中国平安 40.03 61.55 0.81 中国太保 18.04 27.60 0.81 中信证券 11.30 17.04 0.83 新华人寿 20.64 24.50 1.05 海通证券 9.05 11.76 0.96 华能国际 5.58 8.43 0.82 大唐发电 3.55 2.93 1.51 华电国际 2.98 4.33 0.86 中煤能源 3.95 4.07 1.21 中国神华 14.52 22.45 0.81 中国石油 7.56 9.71 0.97 兖州煤业 6.66 6.06 1.37 中国石化 5.09 7.49 0.85 上海石化 3.08 2.10 1.83 中海油服 17.67 19.20 1.15 中国铝业 2.99 2.83 1.32 江西铜业 11.88 12.08 1.22 洛阳钼业 6.58 3.98 2.06 紫金矿业 2.16 1.75 1.54 马钢股份 1.53 1.61 1.18 鞍钢股份 2.90 4.82 0.75 重庆钢铁 2.18 1.35 2.01 海螺水泥 15.67 26.70 0.73 洛阳玻璃 7.28 3.72 2.44 北人股份 5.51 3.35 2.05 中联重科 4.41 5.39 1.02 金隅股份 5.62 5.03 1.39 中国国航 3.24 4.45 0.91 东方航空 2.27 2.42 1.17 南方航空 2.26 2.34 1.20 中国远洋 2.93 3.02 1.21 中海集运 2.09 1.97 1.32 中集集团 12.54 14.86 1.05 中海发展 3.97 4.70 1.05 宁沪高速 5.88 9.12 0.80 深高速 3.48 3.92 1.11 成渝高速 2.74 2.44 1.40 皖通高速 4.27 4.92 1.08 广深铁路 2.51 2.80 1.12 中国南车 4.37 5.80 0.94 中国北车 4.44 5.10 1.08 中国交建 3.70 5.41 0.85 中国铁建 4.55 6.76 0.84 中国中铁 2.56 3.72 0.86 长城汽车 26.26 29.80 1.10 比亚迪 46.60 43.80 1.32 广汽集团 7.55 8.75 1.07 青岛啤酒 40.12 59.75 0.84 广州药业 24.34 22.85 1.33 新华制药 5.27 3.24 2.03 海信科龙 8.47 9.33 1.13 晨鸣纸业 4.17 3.25 1.60 上海医药 11.99 15.74 0.95 中兴通讯 12.78 15.38 1.03 东方电气 11.60 13.00 1.11 潍柴动力 17.61 29.55 0.74 东北电气 2.26 1.29 2.18 经纬纺机 9.81 6.80 1.80 昆明机床 4.21 2.60 2.02 一拖股份 7.25 5.07 1.78 北辰实业 2.42 1.89 1.59 创业环保 7.96 4.88 2.03 中国中冶 1.69 1.53 1.38 金风科技 9.33 8.95 1.30 丽珠 47.03 45.00 1.30 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编