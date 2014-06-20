《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间18:00时,1美元=6.226人民币< CNY=CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 5.71 0.458 2.00 大众交通 6.02 0.614 1.57 永生投资 15.1 1.228 1.98 老凤祥 24.29 2.486 1.57 鼎立股份 9.43 0.594 2.55 氯碱化工 7.12 0.445 2.57 双钱股份 10.86 0.681 2.56 海立股份 7.02 0.535 2.11 浦东金桥 10.04 0.963 1.67 外高桥 26.28 1.601 2.64 ST联华 17.9 1.618 1.78 锦江投资 8.82 0.901 1.57 中路股份 17.58 0.808 3.49 金山开发 13.18 0.589 3.59 海欣股份 6.32 0.439 2.31 大江股份 5.39 0.355 2.44 上柴股份 9.39 0.661 2.28 丹化科技 5.45 0.398 2.20 上海三毛 5.75 0.597 1.55 友谊股份 11.21 1.193 1.51 上工申贝 10.44 0.545 3.08 上海机电 14.87 1.653 1.44 宝信软件 29.6 1.813 2.62 上海物贸 9.31 0.625 2.39 上海普天 15.52 0.725 3.44 陆家嘴 15.72 1.458 1.73 华新水泥 6.69 0.906 1.19 锦江股份 15.67 1.496 1.68 华电能源 2.7 0.296 1.47 SST天海 6.33 0.289 3.52 大名城 6.21 0.327 3.05 东方通信 12.13 0.536 3.63 黄山旅游 11.78 1.195 1.58 开开实业 12.3 0.761 2.60 海南航空 1.65 0.349 0.76 ST轻骑 3.71 0.298 2.00 振华重工 3.07 0.374 1.32 锦州港 3.84 0.382 1.61 九龙山 2.89 0.28 1.66 凌云股份 7.49 0.465 2.59 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编