新闻稿：青岛法院未能查封氧化铝对中信资源评级无即时影响--穆迪

（以下中文新闻稿由穆迪提供。）

香港，2014年6月20日—穆迪投资者服务公司表示，中信资源控股有限公司 宣布青岛法院未能对其存放在青岛港的约123,446万公吨氧化铝进行查封，该消息对其Ba3的公司家族评级没有即时的影响。

上述评级仍位于可能上调的复评名单。此前，中信资源的母公司中信集团有限公司 (Baa2/列入可能上调的复评名单) 宣布进行重组。

中信资源称，它持有存放在青岛港、只待买家付款和提货的氧化铝的拥有权和所有权证明文件。

据媒体报道，中国当局已对青岛港涉嫌大宗商品贸易欺诈案开展了调查。

穆迪副总裁/高级分析师鲁振懿称：“该消息对中信资源财务状况的即时影响有限，因为该公司声称拥有这些大宗商品的所有权，而且集团幷非该调查的对象。”

作为中信资源的国际市场主分析师，鲁振懿还表示：“但是，一旦涉及欺诈案件或陷入纠纷，中信资源在调查期内可能无法触及这部分大宗商品，幷且该等调查可能会持续较长的时间。如果氧化铝的保管方不能履行其义务或无力补偿中信资源的损失，中信资源可能遭受一定的减值风险。”

穆迪副总裁/高级信用评级主任胡凯表示：“根据我们的测算，所涉及的氧化铝货值在5,000万美元左右。即使在最差的完全损失的假设下（穆迪当前预计不大可能），中信资源的评级亦可保持在目前的评级水平。” “而且，市场对潜在欺诈的担忧可能会导致中信资源及其客户越发难以从银行获得贸易融资，这可能降低该公司2014年贸易业务的收入和利润，”中信资源的本地市场分析师胡凯补充称。

中信资源的大宗商品进出口业务在2013财年贡献了4.086亿港元的EBIT和370亿港元的收入，约占公司2013财年调整后EBIT总额的60%和调整后总收入的80%。

由于调查尚处于初步阶段，穆迪将继续关注事态进展。

穆迪于2014年3月27日将中信资源列入上调的复评名单。此次评级行动的原因是中信泰富 (Ba2，列入可能上调的复评名单) 宣布收购中信股份有限公司 (未评级) 幷且中信集团进行相应的重组。

穆迪的复评将侧重于中信资源在集团中的地位及其所获母公司支持的程度的变化。

中信资源的Ba3评级仍反映了中信集团支持可能带来的两个子级的提升。

上述评级所采用的主要评级方法是2011 年12 月发表的《全球独立勘探生产行业评级方法》 (Global Independent Exploration and Production Industry) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com 的信用政策页。