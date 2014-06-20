国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差跌至贴水区间，因需求低迷

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透新加坡6月20日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五连续第二日下滑，跌至贴水区间，为逾一个月来首次，因需求不振。
据路透数据，现货价差为每吨较新加坡报价贴水0.14美元，跌0.48美元。
市场在5月下半月走强，因市场预期西方流入的船货减少，不过需求回升很慢，这令市场承压。
燃料油价格一直囿于区间波动。路透数据显示，过去三个交易日，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水一直在0.40美元左右。
新加坡一交易员称，市场预期的供应紧缩引发升水大涨过后，市场看似已经有所回归公允价值。
尽管7月西方套利船货预计会降至两个月低位309万吨，但新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，上个月的船用燃料销售也下滑至两个月低位。
Gunvor从兴隆买入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨620美元，船期为7月5-9日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张若琪)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编