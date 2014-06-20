版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 18:56 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差跌至贴水区间，因需求低迷

路透新加坡6月20日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五连续第二日下滑，跌至贴水区间，为逾一个月来首次，因需求不振。

据路透数据，现货价差为每吨较新加坡报价贴水0.14美元，跌0.48美元。

市场在5月下半月走强，因市场预期西方流入的船货减少，不过需求回升很慢，这令市场承压。

燃料油价格一直囿于区间波动。路透数据显示，过去三个交易日，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水一直在0.40美元左右。

新加坡一交易员称，市场预期的供应紧缩引发升水大涨过后，市场看似已经有所回归公允价值。

尽管7月西方套利船货预计会降至两个月低位309万吨，但新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，上个月的船用燃料销售也下滑至两个月低位。

Gunvor从兴隆买入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨620美元，船期为7月5-9日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐