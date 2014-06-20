《离岸人民币综述》人民币欧洲化步伐提速，离岸市场还需加速联通和基建

* 人民币“亚洲化”已向“欧洲化”迈进

* 离岸人民币市场还需加速联通和基建

* 多离岸中心角逐让市场竞争日趋复杂

* 中资金融机构还需尽快弥补短板

记者 赵红梅

路透香港6月20日 - 人民币国际化的连续剧进入六月可谓亮点频出，中国央行宣布在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易，两个人民币清算行正式落户欧洲最重要的金融中心--伦敦和法兰克福，一系列举措的实施都标志着中国的人民币“亚洲化”跨入了“欧洲化”阶段。

至此，欧洲离岸中心正在快速建置，中国已与欧洲央行签署了双边货币互换协议，英国、法国、德国与中国签订联合声明或备忘录，伦敦、巴黎分获RQFII额度，伦敦、法兰克福则已有人民币清算安排的建立，伦敦、卢森堡、苏黎世亦发出了首支人民币债券。

“人民币在欧洲大陆开辟离岸市场，将使人民币国际化进入一个明显的加速时期，利于均衡不同离岸市场人民币汇率走势的差异与波动。“法国巴黎索邦大学教授赵永升认为，在更广泛的市场得以培育后，人民币离岸汇率也必将更能反映真实币值，也将实现人民币用于国际贸易、支付结算、投融资等领域的快速增长。

中国央行目前已授权建行伦敦子公司、中国银行法兰克福分行分别担任伦敦和法兰克福的人民币业务清算行。与此同时，中国银行、中国农业银行也宣布，与伦敦证券交易所集团签署了跨境人民币战略合作备忘录。而伴随政策东风，以获得人民币清算行为契机，中资银行亦加快了海外业务布局。

建行副行长胡哲一周四对记者表示，建行将加快海外业务布局。他介绍道，目前正争取在伦敦设立分行，还期望申请银行零售业务牌照。此外也在申请在欧洲的法国、荷兰、意大利等国家的大型城市设立分行。

本周三，中国外汇交易中心宣布在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易。汇丰、渣打、中国银行亦第一时间宣布获首批人民币对英镑直接交易做市商资格。

一位中资银行伦敦分行人士亦认为，在双边政策支持和金融市场“双驱动”下，欧洲人民币业务会快速发展，然多个离岸中心的角逐会让市场竞争格局日趋复杂，对此，在跨境人民币清算体系及深耕当地市场上，中资机构应尽快补足短板。

此外，不少专家认为，随着人民币国际化的推进，更多的企业要求办理跨境贸易人民币结算需求也会更强烈，但人民币并未实现资本项目下的可自由兑换、境外人民币投资渠道仍非常狭窄等诸多原因，相关政策制定及管理操作还需完善和改进。

**离岸市场还需加速联通和基建**

不少市场人士认为，中国资本账户开放与人民币国际化趋势不可逆转，随着欧洲的伦敦、法兰克福等金融中心争做离岸人民币业务，市场发展前景广阔，然市场竞争格局也日趋复杂，离岸市场也需妥实基础、加速联通，对此中资机构需做好深耕的战略准备。

本周三，中行董事长田国立在伦敦一论坛上表示，目前人民币国际化仍然处于起步阶段。他认为，中国需继续提升人民币在跨境贸易及对外投资活动中的计价使用；并要积极推进跨境人民币市场基础设施建设，完善全球人民币清算网络等工作。

截至2014年4月，人民币已成为全球第七大支付货币，但在全球支付清算的使用份额仅为1.4%；人民币虽然是全球第九大交易货币，但人民币外汇交易占全球外汇日均交易量的比重仅为2.2%。

与成熟的美元跨境清算业务相比，人民币国际清算网络交易量还较小，目前人民币海外清算网络主要分“清算行”和“代理行”两种试点模式，前者是限于有人民币清算行的香港、新加坡、澳门、台湾等地区；目前国际市场上推行人民币结算还主要通过清算行模式。

中银香港在2003年被指定为香港人民币清算行，成为香港地区人民币RTGS（即时支付结算系统）的主要组成部分，并与国内人民币支付系统CNAPS直接连接，目前RTGS结算量飞速成长。至今年4月，透过RTGS系统每日平均结算量达到将近7,000亿元人民币。而这一数字在2010年底时仅53亿元。

上述中资银行海外分行人士亦表示 ，”指定不同银行做官方清算行，离岸市场联通是个问题。离岸市场的清算其实也是通过代理行模式来进行，如果两个地区的清算行没有互开账户，那就无法直接联通。”

交通银行一位分行研究人士亦认为，目前人民币跨境清算存在清算系统成本较高、代理行较少、人民币流通境外监管机制不成熟、人民币境外投资渠道匮乏、国际收支统计信息不准确等问题，当前还需扩大人民币海外清算网络，拓宽跨境人民币业务开办渠道。

此外，海外不少地区人民币业务面临长远可持续发展的短板，以伦敦为例，一位中资银行伦敦研究人员认为，伦敦因缺乏人民币清算基础设施、人民币投资产品规模有限，人民币业务在欧美地区的接受程度不高，随着人民币清算行的获批，当地中资机构在人民币存贷款、市场流动性方面都需要寻找更多发展思路。

他认为，外汇交易市场以欧美银行占优，中资海外分支需在这方面增强竞争力，而在当地人民币银团贷款、企业发债与投资、创新跨境人民币产品、衍生品交易等方面，中资亦有大空间可为，但他亦坦言，人民币国际化将是一条极为漫长且充满波折的道路。

欲浏览中国人民币跨境贸易结算增长，请点选：(link.reuters.com/rur99v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 56654.7 159

2. 渣打 40204.5 124

3. 星展 18243.9 49

4. 法巴 13580.2 45

5. 中国银行 11020.6 21

**本周市场动态**

--中国人民银行周四宣布，决定授权中国银行 法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行。

--中国央行周三宣布，授权建设银行 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。

--全球资产最大银行--中国工商银行 周四称，工行新加坡分行已为苏州工业园区内一家企业发放首笔1,000万元跨境人民币贷款，并依托新加坡人民币清算行的通用清算平台系统，实现了贷款资金从新加坡到苏州的实时清算。

-- 被誉为中国金融改革中“含金量”最高的上海自贸区分账核算制度在逐步落实中；分账核算业务将在本周三正式启动，多家银行将通过系统验收，这意味着自由贸易账户业务正式“落地”。

--新加坡三家机构获批人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，为去年10月获500亿元试点额度后首批。分别为日兴资产管理亚洲（中行为托管行）、毕盛资产管理（建行为托管行）、富敦资产管理（汇丰为托管行）。

-- 在中国国务院总理李克强访英期间，中国外汇交易中心宣布启动人民币对英镑直接交易。分析人士指出，短期看此举的政治意义大于实际意义，但长期看亦将推动人民币国际化，并便利人民币和英镑在贸易投资中的结算使用。 （完）