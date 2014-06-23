重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的(6月16日-20日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期汇率 本周累计贬值0.25%。人民币即期自上周创下的阶段 高点回落近两百点子，多数时间在6.23元附近波动。中间价再现企稳迹象，尤其是周五时隔 夜美元指数大幅下滑后，中间价仅微幅上涨，令市场情绪恢复谨慎。掉期市场受国内资金面 趋紧影响短端明显上扬，对中长端亦形成支撑。 公开市场操作: --"620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力 度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多 渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。 市场人士并认为，虽然当前短期宏观经济基本面下行压力不减，且随着货币政策数量宽松已 成定局，机构进一步宽松预期难消，但随着一系列宏观政策刺激力度加码，宏观经济企稳复 苏苗头仍可期待，货币政策由数量调控转型价格调控的预期在逐步增强。 债市: --中国银行间债市当周政策性银行金融债收益率曲线变平，一年上行同时中长期下跌。市 场流动性阶段性趋紧，一度令交投最活跃的政金债品种承压；然机构普遍预期资金紧张不会 持续太久，国内政策仍在放松的进程当中，债券牛市基础尚未完结。部分机构选择相对低位 吸筹，中长期品种受青睐。 票据: --中国票据市场当周转贴价格先涨后跌，周五报价基本和上周同期接近。交易员指出，周 初票据价格延续此前升势，但此后因场内金融机构收票需求较强，带动转贴利率回落。 他们并表示，银行间七及14天质押式回购利率上涨，主要是该期限资金供给有限造成，实际 金融系统内整体资金体量颇充裕，下周季末来临，资金市场可能会有波动，但料幅度有限， 预计票据亦会追随其走势。 股市: --中国股市沪综指 本周初段短暂拉升后即告连续回落，新股申购对大盘的实际压 力迅速释放。技术面显示，在中长期关键位即年线处多方完败空方，此前暂获改善的短期均 线系统和部分技术指标再度转空，成交量相对低迷则显示市场观望情绪仍重。 期市: --上海期铜本周大幅上涨2.2%，中止连三周弱势。青岛港的金属融资事件的负面作用逐渐 淡去，投资者开始担心铜进口减少将导致中国的实货供应紧张，直接推升伦敦期铜连续六日 上涨，沪铜本周亦震荡上涨。主力8月合约 周五收报48,760元，上周末报价47,730元 。 --上海期金连续第三周上涨，涨幅并扩大至3.4%。因伊拉克紧张局势引发技术性买盘，并 受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)未作出升息承诺支撑，国际现货金价本周四录得九个 月来最大单日涨幅，带动国内金价上扬。上海期金主力1412合约 周五收报264.55元 ，上周末报价255.75元。(完) (整理 曹巍浩/丁淑琴/李然/李文科; 审校 曾祥进)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信