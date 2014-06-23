重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月16日-20日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期汇率 本周累计贬值0.25%。人民币即期自上周创下的阶段 高点回落近两百点子，多数时间在6.23元附近波动。中间价再现企稳迹象，尤其是周五时隔 夜美元指数大幅下滑后，中间价仅微幅上涨，令市场情绪恢复谨慎。掉期市场受国内资金面 趋紧影响短端明显上扬，对中长端亦形成支撑。 公开市场操作: --"620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力 度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多 渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。 市场人士并认为，虽然当前短期宏观经济基本面下行压力不减，且随着货币政策数量宽松已 成定局，机构进一步宽松预期难消，但随着一系列宏观政策刺激力度加码，宏观经济企稳复 苏苗头仍可期待，货币政策由数量调控转型价格调控的预期在逐步增强。 债市: --中国银行间债市当周政策性银行金融债收益率曲线变平，一年上行同时中长期下跌。市 场流动性阶段性趋紧，一度令交投最活跃的政金债品种承压；然机构普遍预期资金紧张不会 持续太久，国内政策仍在放松的进程当中，债券牛市基础尚未完结。部分机构选择相对低位 吸筹，中长期品种受青睐。 票据: --中国票据市场当周转贴价格先涨后跌，周五报价基本和上周同期接近。交易员指出，周 初票据价格延续此前升势，但此后因场内金融机构收票需求较强，带动转贴利率回落。 他们并表示，银行间七及14天质押式回购利率上涨，主要是该期限资金供给有限造成，实际 金融系统内整体资金体量颇充裕，下周季末来临，资金市场可能会有波动，但料幅度有限， 预计票据亦会追随其走势。 股市: --中国股市沪综指 本周初段短暂拉升后即告连续回落，新股申购对大盘的实际压 力迅速释放。技术面显示，在中长期关键位即年线处多方完败空方，此前暂获改善的短期均 线系统和部分技术指标再度转空，成交量相对低迷则显示市场观望情绪仍重。 期市: --上海期铜本周大幅上涨2.2%，中止连三周弱势。青岛港的金属融资事件的负面作用逐渐 淡去，投资者开始担心铜进口减少将导致中国的实货供应紧张，直接推升伦敦期铜连续六日 上涨，沪铜本周亦震荡上涨。主力8月合约 周五收报48,760元，上周末报价47,730元 。 --上海期金连续第三周上涨，涨幅并扩大至3.4%。因伊拉克紧张局势引发技术性买盘，并 受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)未作出升息承诺支撑，国际现货金价本周四录得九个 月来最大单日涨幅，带动国内金价上扬。上海期金主力1412合约 周五收报264.55元 ，上周末报价255.75元。(完) (整理 曹巍浩/丁淑琴/李然/李文科; 审校 曾祥进)