国际油市：亚洲汽油裂解价差升破9美元，为三周来首见

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透新加坡6月20日 - 亚洲92-辛烷值汽油裂解价差周五连续第二个交易日上涨，且突破每桶9美元水准，为三周来首见。
路透数据显示，汽油裂解价差报每桶9.17美元，较周四上涨0.18美元。
市场受到现货交易支撑。中国石油向维多买进5万桶92-辛烷值汽油船货，7月5-9日装运，每桶123.90美元。
亚洲石脑油裂解价差连续第三日下滑，报每吨128.15美元，较周四下跌1.28美元，因供应充沛打压市场信心。
现货市场有两笔石脑油交易，各为25,000吨。
Socar向维多买进8月下半月交货的石脑油船货，每吨984美元。
嘉吉向Totsa买进8月下半月交货的石脑油船货，每吨984美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。