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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 19:22 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差升破9美元，为三周来首见

路透新加坡6月20日 - 亚洲92-辛烷值汽油裂解价差周五连续第二个交易日上涨，且突破每桶9美元水准，为三周来首见。

路透数据显示，汽油裂解价差报每桶9.17美元，较周四上涨0.18美元。

市场受到现货交易支撑。中国石油向维多买进5万桶92-辛烷值汽油船货，7月5-9日装运，每桶123.90美元。

亚洲石脑油裂解价差连续第三日下滑，报每吨128.15美元，较周四下跌1.28美元，因供应充沛打压市场信心。

现货市场有两笔石脑油交易，各为25,000吨。

Socar向维多买进8月下半月交货的石脑油船货，每吨984美元。

嘉吉向Totsa买进8月下半月交货的石脑油船货，每吨984美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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