马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受疲弱出口数据拖累

路透吉隆坡6月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，尾随豆油市场颓势，且受疲弱出口数据拖累，但原油价格近期因伊拉克紧张情势而上涨，将棕榈油周线涨幅推至八周来最高。

马来西亚指标9月棕榈油期货 收低0.2%至每吨2,443马币(林吉特)，逆转上午涨势，盘中交投区间在2,434-2,474马币。

“出口下滑且需求恶化，限制了上档，”马来西亚一本地大宗商品经纪商的交易员称。

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油出口较上月同期减少5.8%至806,303吨，因对欧洲和中国的出口大减。

周五市场整体成交量为36,746口，略高于均值35,000口。

指标棕榈油价格本周上涨0.6%，创下八周来最大涨幅，因伊拉克原油供应中断的风险，推升原油价格，使得棕榈油作为生质柴油原料替代品的魅力升高。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)