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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 19:26 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，需求仍平淡

路透香港/首尔6月20日 - 亚洲柴油现货价差周五连续两个交易日持稳，印尼斋月需求较去年来得低。

指标500ppm柴油现货价差报每桶负0.26美元，亚洲地区的需求依然疲软。

“由于印尼政府鼓励生物柴油的使用，其斋月对柴油的需求低于去年。”新加坡一交易商说。

航煤裂解价差升至五周高位每桶14.28美元。

新加坡现货交易市场上，联合石化以较新加坡报价贴水0.25美元，出售25万桶500ppm柴油给中国石油，船期7月5-9日。

Sietco以较新加坡报价贴水0.25美元，向SK能源买进15万桶500ppm柴油，船期7月15-19日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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