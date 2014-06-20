国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，需求仍平淡

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港/首尔6月20日 - 亚洲柴油现货价差周五连续两个交易日持稳，印尼斋月需求较去年来得低。
指标500ppm柴油现货价差报每桶负0.26美元，亚洲地区的需求依然疲软。
“由于印尼政府鼓励生物柴油的使用，其斋月对柴油的需求低于去年。”新加坡一交易商说。
航煤裂解价差升至五周高位每桶14.28美元。
新加坡现货交易市场上，联合石化以较新加坡报价贴水0.25美元，出售25万桶500ppm柴油给中国石油，船期7月5-9日。
Sietco以较新加坡报价贴水0.25美元，向SK能源买进15万桶500ppm柴油，船期7月15-19日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编