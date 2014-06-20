企业并购：法国政府称将以市价购买阿尔斯通20%股权，并将同通用电气合作

路透巴黎6月20日 - 法国经济部长周五表示，目前对阿尔斯通电力资产的收购提议都没有满足其所有要求。法国政府将同通用电气合作，拟定对阿尔斯通发电资产的新收购建议。

法国政府将从bouygues购买阿尔斯通20%股权 磋商正在进行，将以市价购买 已获授权将使用法令阻止阿尔斯通的购并交易 法国政府将成为阿尔斯通的主要股东 已向通用电气表达了新的要求 阿尔斯通的核业务需要维持为各占一半股权的合资企业，法国将持有控制股权 决策中心需安置在法国 通用电气拒绝对法国政府提出的新要求立即发表评论 法国经济部长称相信阿尔斯通董事会将在周五晚作出决定