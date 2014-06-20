英国金融市场：英镑下跌，因美元反弹

* 英镑回落，但仍在1.70美元以上

* 英镑连涨第三周，为11月来首次

* 英国和欧洲、以及美国的利率前景截然不同

路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周五从五年半高位回落，但仍留守在1.70美元以上，可望连涨第三周。

英镑兑美元在下午的交易中下跌0.11%，报1.7021美元，之前受美债收益率上升扶助，美元兑欧元上扬大约0.2%。

英镑周四触及2009年8月来最高的1.7064美元。英镑上涨，因英国截至5月的三个月的零售销售升幅为近10年来最大，且英国工厂订单增速为六个月来最快。

三名英国央行决策官员周三表达希望升息时间提早的理由。更多迹象显示英国央行的看法可能转向在今年结束之前升息。

英镑兑全线走弱的欧元上涨，欧元兑英镑下滑至0.7981英镑。

英国央行首席经济学家霍尔丹在周五刊发的访问中说，英国没有立即升息的压力，如果最终开始升息，将采取渐进的方式，且升幅温和。

10年期英债/德债 收益率差走宽多至144个基点，为1997年中来最高。最新走宽1个基点，报142个基点。

“本周走势受利率前景差异带动，”加拿大皇家银行分析师Sam Hill表示。

欧洲央行在6月会议上减息，英国央行过去一周则暗示升息可能早于市场预期，有可能在今年行动。

“市场仍然对英国央行将较预期提早升息作反应，”Hill说。

美元多头曾寄望美联储将步英国央行后尘暗示会提早升息，但联储主席叶伦周三的讲话使希望破灭。(完)

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