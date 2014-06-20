纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货上升，因利多技术信号和担忧巴西天气

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五录得逾一个月最大单日升幅，终止四日连跌势态，受助于利多的技术性信号和预报称巴西气温较低，令对巴西作物可能受损的担忧加重。
ICE可可期货从本周触及的近三年高位下滑，原糖期货几无变动。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 盘中上升最多9.75美分，后缩减涨幅，收涨6.4美分，或3.8%，收报每磅1.7550美元，从周四触及的四个月低位1.6655反弹。
预计巴西咖啡豆种植带未来几日气温较低，为期货市场提供支撑。
本周，该合约小幅下跌。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 攀升35美元，或1.8%，收报每吨2,001美元。
ICE-9月可可合约 收跌8美元，或0.3%，报每吨3,108美元，因投资者在周末前获利了结，该合约在周四升至2011年8月来最高的3,128美元。
LIFFE-9月可可期货 小升2英镑，或0.1%，报每吨1,935英镑。
ICE-7月原糖期货 跌0.02美分，或0.1%，收报每磅17.92美分，略低于上日触及的一个月高位17.98美分。
LIFFE-8月白糖合约 收高3美元，或0.6%，报每吨491.50美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选