纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货上升，因利多技术信号和担忧巴西天气

路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五录得逾一个月最大单日升幅，终止四日连跌势态，受助于利多的技术性信号和预报称巴西气温较低，令对巴西作物可能受损的担忧加重。

ICE可可期货从本周触及的近三年高位下滑，原糖期货几无变动。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 盘中上升最多9.75美分，后缩减涨幅，收涨6.4美分，或3.8%，收报每磅1.7550美元，从周四触及的四个月低位1.6655反弹。

预计巴西咖啡豆种植带未来几日气温较低，为期货市场提供支撑。

本周，该合约小幅下跌。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 攀升35美元，或1.8%，收报每吨2,001美元。

ICE-9月可可合约 收跌8美元，或0.3%，报每吨3,108美元，因投资者在周末前获利了结，该合约在周四升至2011年8月来最高的3,128美元。

LIFFE-9月可可期货 小升2英镑，或0.1%，报每吨1,935英镑。

ICE-7月原糖期货 跌0.02美分，或0.1%，收报每磅17.92美分，略低于上日触及的一个月高位17.98美分。

LIFFE-8月白糖合约 收高3美元，或0.6%，报每吨491.50美元。(完)

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