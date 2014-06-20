芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，但收位远高于日内低位

路透芝加哥6月20日 - 美国旧作大豆期货周五下滑，因担忧中国的饲料需求减弱，且在大豆市场连涨两天后有获利了结。
尾盘一轮买盘令大豆价格接近日内高位，新作大豆合约收涨。
出脱看涨套利交易，令7月大豆合约承压，支持新作大豆合约。
倍受关注的7月/11月大豆价差1SN4-X4收窄约8美分。本周，该价差缩窄约20美分。
海外需求扶助新作美国大豆合约。美国农业部周五早上表示，出口商称出口销售11万吨2014/15年美国大豆到未具名的目的地。
CBOT大豆本周下滑0.5%，为近月合约连续第四周下跌，这是自去年夏季来最长跌势。
豆粕期货收升，尾盘由跌转升，尽管终端需求疲弱和现货市场走低。
豆油期货下跌，因连涨三日后有获利了结。
本周，豆油期货 上升0.9%，豆粕期货 下跌0.6%。
7月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳14.15-3/4美元。
7月豆粕合约 收高8美元，报每短吨459.2美元。7月豆油合约 下跌0.48美分，收报40.13美分。
今日CBOT大豆预估成交量为161,273口，豆粕为93,804口，豆油为92,103口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)