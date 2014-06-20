美国股市：道琼工业指数收升0.15%，Nasdaq指数上涨0.2%

路透纽约6月20日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数均刷新最高纪录收位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升25.62点，或0.15%，至16,947.08点；标准普尔500指数 收高3.39点，或0.17%，至1,962.87点；Nasdaq指数 收升8.711点，或0.2%，至4,368.037点。

本周，道指上涨约1%，标准普尔500指数升1.4%，Nasdaq指数攀升1.3%。(完)