美国股市：道琼工业指数收升0.15%，Nasdaq指数上涨0.2%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约6月20日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数均刷新最高纪录收位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升25.62点，或0.15%，至16,947.08点；标准普尔500指数 收高3.39点，或0.17%，至1,962.87点；Nasdaq指数 收升8.711点，或0.2%，至4,368.037点。
本周，道指上涨约1%，标准普尔500指数升1.4%，Nasdaq指数攀升1.3%。(完)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选