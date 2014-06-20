全球金市：金价因美股攀升而下跌，但本周劲升约3%

路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周五下跌，因美股标普500指数创下纪录高位，且美元上涨促使投资者对黄金获利了结，金价上日升幅为九个月来最大，受助于新的看涨押注和回补空头。

白银上涨，没有受到金价走弱拖累。白银升穿200日移动均线，且铜价上涨提振白银对工业用户吸引力。

黄金本周上涨，周度升幅为三个月来最大。伊拉克的军事叛乱，以及美联储政策声明后美元下滑。

黄金从周二至周四累计劲涨5%，因美联储周三没有暗示将很快升息，以及中东紧张局势持续，促使黄金投资者回补空头。

“目前，黄金涨势似乎过度，”瑞银策略师Edel Tully说，“策略性买家仍在观望，当前黄金的走势主要是受短线交易商推动。”

1922 GMT，现货金 下挫0.4%，报每盎司1,314.45美元，上日录得3.3%的涨幅。本周劲升约3%。

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金 收涨2.50美元，报每盎司1,316.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约10%。

COMEX期金未平仓合约增加1.5%，至大约387,000口，交易商说，这是新买家入市和回补空头两个因素造成。

现货银 攀升0.6%，至每盎司20.83美元。美国白银期货成交量较30日均值多超过一倍。

交易商说，白银周四升穿20美元后，继续吸引动能投资者买入。

现货铂金 下挫1.1%，报每盎司1,451.25美元，上日攀升约2%。现货钯金 下跌1.8%，报每盎司819美元。

投资者继续关注南非矿工持续了五个月的罢工，似乎罢工将会继续。

----------------------------1922GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1316.60 2.50 0.2 1307.10 1322.50 149,873 COMEX白银期货 20.994 0.302 1.5 20.630 21.025 19,576 COMEX铂金期货 1457.30 -17.20 -1.2 1452.10 1474.50 12,619 COMEX钯金期货 822.20 -16.40 -2.0 818.95 838.50 4,093 现货金 1314.45 -5.25 -0.4 1306.70 1321.90 现货银 20.830 0.130 0.6 20.600 20.960 现货铂金 1451.25 -15.70 -1.1 1452.50 1470.50 现货钯金 819.00 -14.70 -1.8 820.00 836.40(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化