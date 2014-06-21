中国证券：转融券试点券商将增加至73家，标的证券亦扩容

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海6月21日 - 中国证券金融股份有限公司周五公告，将从下周一起扩大转融券业务试点范围，试点证券公司数量由原来的30家增至73家；转融券标的证券数量将由原来的287只，增加至628只股票，与现有融资融券的证券范围基本一致。
证金公司在其网站称，是在沪深证券交易所融资融券标的证券范围内，根据流通市值、换手率等标准选择转融通标的证券。
对涉及重大不确定事项、融资融券客户担保证券占流通股本比重较高、最近一年年报披露亏损的股票不纳入标的证券范围。
中国证券报报导称，此次转融券标的证券范围扩大后，标的股票覆盖了沪深市场绝大部分融资融券标的股票，平均流通市值约为227.2亿元，合计流通市值约为14.27万亿元，占A股流通市值的70.3%。
其中，沪深主板股票从239只增至488只，中小板股票从39只增至109只，创业板股票从9只增至31只。
据中国证金公司数据，截止周五，转融资交易的余额为557.75亿元人民币，转融券涉及23只标的券超1,000万股，市值达1.8亿元。（完） (发稿 徐永; 审校 林高丽)
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。